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5 березня 00:00
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Дніпро-1 --
5 березня 00:00
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Колос --
5 березня 00:00
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Минай --
12 березня 00:00
Ворскла --
Зоря --
12 березня 00:00
Верес --
Десна --
12 березня 00:00
Дніпро-1 --
Металіст 1925 --
12 березня 00:00
Львів --
Рух --
12 березня 00:00
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"Чи треба було домовлятися з Гітлером? Так!" Ще один український боксер співає про мир

Олександр Трикіша
26 лютого, 13:20
Ще один український боксер Олександр Гвоздик висловив свою позицію щодо війни Росії проти України. Але краще б він мовчав...

Гвоздик закликає вести переговори з Росією / Фото: REUTERS

Росія напала на Україну вночі 24 лютого Вже третій день українці успішно обороняються від атак агресора та отримують підтримку від усього світу.

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А в цей час Гвоздик закликає вести переговори з Росією та "зупинити війну". Ось тільки не ми її розв'язали...

"Не хотілося мовити, тримаючи дупу в теплі та безпеці, далеко від подій, але просто вже немає сил спостерігати, як руйнується моя країна. Жодна політика не варта людських життів і всього жаху, який відбувається в результаті війн. Сядьте за стіл переговорів!

Будь якою ціною, Зупиніть цю війну!

Друзі, я не маю бажання вступати тут з кимось у дискусію. Якщо ви круті і хочете воювати, то зараз у вас є чудова нагода втілити ці думки у життя, зараз в Україні видають зброю цивільним. Тож, вам успіхів, хапайте автомат і вперед! А я вважаю, що мир та переговори – це найкраще рішення.

Чи треба було домовлятися із Гітлером? ТАК! ТРЕБА БУЛО! І можливо, не загинуло б 26 млн. осіб і це тільки за офіційними даними. Не подобається моя позиція? Будь ласка. Автомат у руки і вперед, благо зараз, крім вашого бажання, жодних інших перешкод немає", – написав Гвоздик у Instagram.

Навіть Олександр Усик уже зрозумів, що Україну обстрілює Росія. Він розмістив у себе в Instagram про атаку на дитячий будинок у Ворзелі.

Водночас Василь Ломаченко опублікував фото з українським та російським прапорами та молитвою за мир.