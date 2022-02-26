8 марта 22:00
Бавария --
Зальцбург --
8 марта 22:00
Ливерпуль --
Интер --
9 марта 22:00
Манчестер Сити --
Спортинг --
9 марта 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
26 февраля 19:30
Александрия --
Львов --
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
12 марта 00:00
Колос --
Динамо --
12 марта 00:00
Шахтер --
Минай --
12 марта 00:00
Ворскла --
Заря --
12 марта 00:00
Верес --
Десна --
12 марта 00:00
Днепр-1 --
Металлист 1925 --
12 марта 00:00
Львов --
Рух --
12 марта 00:00
Александрия --
Черноморец --
12 марта 00:00
Мариуполь --
Ингулец --
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"Надо ли было договариваться с Гитлером? Да!" Еще один украинский боксер поет о мире

Александр Трикиша
26 февраля, 13:20
Еще один украинский боксер Александр Гвоздик высказал свою позицию относительно войны России против Украины. Но лучше бы он молчал…

Гвоздик призывает вести переговоры с Россией / Фото: REUTERS

Россия напала на Украину ночью 22 февраля. Уже третий день украинцы успешно обороняются от атак агрессора и получают поддержку от всего мира

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А в это время Гвоздик призывает вести переговоры с Россией и "остановить войну". Вот только не мы ее развязали…

"Не хотелось вещать, держа задницу в тепле и безопасности, вдалеке от событий, но просто уже нет сил наблюдать, как разрушается моя страна. Ни одна политика не стоит человеческих жизней и всего ужаса, который происходит в результате войн. Сядьте за стол переговоров!

Во что бы то ни стало, ОСТАНОВИТЕ ЭТУ ВОЙНУ!

Друзья, у меня нет желания вступать тут с кем-то в дискуссию. Если вы крутые и хотите воевать, то сейчас у вас есть прекрасная возможность воплотить эти мысли в жизнь, сейчас в Украине выдают оружие гражданским. Поэтому, вам успехов, хватайте автомат и вперед! А я считаю, что мир и переговоры – это лучшее решение.

Надо ли было договариваться с Гитлером? ДА! НАДО БЫЛО! И возможно не погибло бы 26 млн. человек и это только по официальным данным. Не нравится моя позиция? Пожалуйста. Автомат в руки и вперед, благо сейчас, кроме вашего желания, никаких других препятствий нет", – написал Гвоздик в Instagram.

Даже Александр Усик уже понял, что Украину обстреливает Россия. Он разместил у себя в Instagram об атаке на детский дом в Ворзеле.

В то же время Василий Ломаченко опубликовал фото с украинским и российским флагами и молитвой за мир.