"Надо ли было договариваться с Гитлером? Да!" Еще один украинский боксер поет о мире

Гвоздик призывает вести переговоры с Россией / Фото: REUTERS

Россия напала на Украину ночью 22 февраля. Уже третий день украинцы успешно обороняются от атак агрессора и получают поддержку от всего мира

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А в это время Гвоздик призывает вести переговоры с Россией и "остановить войну". Вот только не мы ее развязали…

"Не хотелось вещать, держа задницу в тепле и безопасности, вдалеке от событий, но просто уже нет сил наблюдать, как разрушается моя страна. Ни одна политика не стоит человеческих жизней и всего ужаса, который происходит в результате войн. Сядьте за стол переговоров!

Во что бы то ни стало, ОСТАНОВИТЕ ЭТУ ВОЙНУ! Друзья, у меня нет желания вступать тут с кем-то в дискуссию. Если вы крутые и хотите воевать, то сейчас у вас есть прекрасная возможность воплотить эти мысли в жизнь, сейчас в Украине выдают оружие гражданским. Поэтому, вам успехов, хватайте автомат и вперед! А я считаю, что мир и переговоры – это лучшее решение. Надо ли было договариваться с Гитлером? ДА! НАДО БЫЛО! И возможно не погибло бы 26 млн. человек и это только по официальным данным. Не нравится моя позиция? Пожалуйста. Автомат в руки и вперед, благо сейчас, кроме вашего желания, никаких других препятствий нет", – написал Гвоздик в Instagram.

Даже Александр Усик уже понял, что Украину обстреливает Россия. Он разместил у себя в Instagram об атаке на детский дом в Ворзеле.

В то же время Василий Ломаченко опубликовал фото с украинским и российским флагами и молитвой за мир.