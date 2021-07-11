Набий сто раз головою! Циганков запустив новий челендж (відео)

Вінгер Динамо і його найкращий друг Андрій Рогозін в парі набили м'яч головою сто разів, не давши йому впасти на газон, і тепер закликають повторити те ж інших

Циганков і його друг Рогозін / Фото: Instagram

Вінгер Динамо і збірної України Віктор Циганков запустив челендж зі своїм найкращим другом – експівзахисником вінницької Ниви Андрієм Рогозіним.

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На травичці клубу відпочинку під Києвом хлопці сто разів набили один одному м'яч головою, не давши йому опуститися на газон. А тепер закликають фоловерів повторити цей фокус.

"Наш з Андрієм челлендж "Набий 100 разів головою в парі". Тих, кому це вдалося, додамо до себе в історію. Погнали!" – написав у Instagram Циганков

Підписники Циганкова не залишили без уваги майстерність його друга. "Давайте Андрія в Динамо, а то усіляких Антюхів і Кулачів підписують", – закликав один з фоловерів зірки киян.

"Справедливо", – відреагував на цю пропозицію 24-річний Андрій Рогозін, котрий, втім, уже завершив футбольну кар'єру. Позаяк Циганков залишив під словами друга три чадіючих від сміху смайлики.

Інші ж фоловери Циганкова сподіваються, що їхній челлендж зможуть успішно прийняти Олександр Зінченко і його дружина Влада.

Віктор Циганков і Андрій Рогозін / Фото: Instagram

Нагадаємо, що днями Андрій Рогозін за допомогою Віктора Циганкова відкрив у Вінниці кав'ярню.