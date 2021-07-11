Набей сто раз головой! Цыганков запустил новый челлендж (видео)

Вингер Динамо и его лучший друг Андрей Рогозин в паре набили мяч головой сто раз, не дав ему упасть на газон, и теперь призывают повторить то же других

Цыганков и его друг Рогозин / Фото: Instagram

Вингер Динамо и сборной Украины Виктор Цыганков запустил челлендж со своим лучшим другом – экс-полузащитником винницкой Нивы Андреем Рогозиным.

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На травке клуба отдыха под Киевом парни сто раз набили друг другу мяч головой, не дав ему опуститься на газон. А теперь призывают фолловеров повторить этот фокус.

"Наш с Андреем челлендж "Набей 100 раз головой в паре". Тех, кому это удалось, добавим к себе в историю. Погнали!" – написал в Instagram Цыганков

Подписчики Цыганкова не оставили без внимания мастерство его друга. "Давайте Андрея в Динамо, а то всяких Антюхов и Кулачей подписывают", – призвал один из фолловеров звезды киевлян.

"По делу", – отреагировал на это предложение 24-летний Андрей Рогозин, уже, впрочем, завершивший футбольную карьеру. Тогда как Цыганков оставил под словами друга три угорающих со смеху смайлика.

Другие же фолловеры Цыганкова надеются, что их челлендж смогут успешно принять Александр Зинченко и его жена Влада.

Виктор Цыганков и Андрей Рогозин / Фото: Instagram

Напомним, что на днях Андрей Рогозин с помощью Виктора Цыганкова открыл в Виннице кофейню.