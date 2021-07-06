После вылета с Евро Цыганков с другом открыл в Виннице кофейню

После вылета сборной Украины с Евро-2020 вингер "сине-желтых" Виктор Цыганков заскочил в родную Винницу, где его лучший друг, экс-игрок местной Нивы Андрей Рогозин, открыл кофейню.
Назвали ее English Love.
Как давал понять ранее сам Цыганков, в этом проекте не обошлось без его собственных инвестиций.
"Горжусь своим братом, который открыл собственную кофейню. Пускай твой новый путь приносит тебе только удовольствие и прибыль", – написал сегодня в Instagram Виктор Цыганков
А накануне в этой кофейне друзья отпраздновали день рождения Рогозина, которому исполнилось 24. Он вместе с Виктором занимался футболом в школе винницкой Нивы, однако недавно завершил карьеру игрока, признавшись, что замучили травмы и он перестал получать от футбола удовольствие.
Интересно, что перед Евро-2020 Виктор Цыганков из Киева привез для кофейни Андрея Рогозина холодильную плиту – при этом она и машину Цыганкову провоняла, и салон затопила, и немного поцарапала сиденья, но ребята все это перевели в шутку.
"Мы хотели что-то совместно открыть. Изначально думали о барбершопе. Есть идея – своя линия одежды спортивная. Но это в будущем", – говорил ранее Цыганков в интервью MyDynamo
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"Мы знакомы с Андрюхой с 8 лет, – рассказывал также Цыганков. – На моем пути было много псевдодрузей, которые со временем испарились. Когда росла моя популярность как футболиста, люди потянулись, начали что-то просить. А я сразу это вижу, таких стараюсь держать подальше от себя. Андрюха у меня никогда в жизни ничего не просил. Это подкупало. Где я видел, я ему помогал. Для меня настоящая дружба, когда человек приходит на помощь, когда видит, что ты в беде".