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Після вильоту з Євро Циганков з другом відкрив у Вінниці кав'ярню

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
6 липня, 15:06
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За підтримки зірки київського Динамо Віктора Циганкова його найкращий друг колишній футболіст Андрій Рогозин відкрив кав'ярню. Хлопці – не розлий вода з 8 років
Віктор Циганков і Андрій Рогозин
Віктор Циганков і Андрій Рогозин / Фото: Instagram

Після вильоту збірної України з Євро-2020 вінгер "синьо-жовтих" Віктор Циганков заскочив до рідної Вінниці, де його найкращий друг, ексгравець місцевої Ниви Андрій Рогозин, відкрив кав'ярню.

Назвали її English Love.

Як давав зрозуміти раніше сам Циганков, в цьому проэкті не обійшлося без його власних інвестицій.

"Пишаюся своїм братом, який відкрив свою кав'ярню. Нехай твій новий шлях приносить тобі тільки задоволення і прибуток", – написав сьогодні в Instagram Віктор Циганков

А напередодні в цій кав'ярні друзі відсвяткували день народження Рогозина, якому виповнилося 24. Він разом з Віктором займався футболом в школі вінницької Ниви, однак недавно завершив кар'єру гравця, зізнавшись, що замучили травми і він перестав отримувати задоволення від футболу.

Цікаво, що перед Євро-2020 Віктор Циганков з Києва привіз для кав'ярні Андрія Рогозіна холодильну плиту – при цьому вона і салон машини Віктора затопила, і трохи подряпала сидіння, але хлопці все це перевели на жарт.

"Ми хотіли щось спільно відкрити. Спочатку думали про барбершоп. Є ідея – своя лінія одягу спортивна. Але це в майбутньому", – розповідав раніше Циганков в інтерв'ю MyDynamo

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"Ми знайомі з Андрюхою з 8 років, – розповідав також Циганков. – На моєму шляху було багато псевдодрузів, які з часом зникли. Коли зростала моя популярність як футболіста, люди потягнулися, почали щось просити. А я відразу це бачу, таких намагаюся тримати подалі від себе. Андрюха у мене ніколи в житті нічого не просив. Це підкуповувало. Де я бачив, я йому допомагав. Для мене справжня дружба, коли людина приходить на допомогу, як бачить, що ти в біді".

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