На псячей мове не спілкуюся: олімпійський призер зі Львова образив українську мову

Дмитро Грачов назвав українську мову "псячей мовой"

після скандалу з обіймами Магучіх і Ласіцкене в українському спорті спалахнув новий пожежа. титулований лучник образив рідну мову в приватному листуванні з колишнім народним депутатом України Володимиром В'язівський, якому він заборгував 4500 доларів.

Уродженець Львова Грачов ображав співрозмовника в переписці на тему боргу, а коли той відповів йому на українським заявив (мовою оригіналу): "Нормально говори, на псячей мове не общаюсь. По русски говори, а не по псячи. Пес дурной".

"Чи варто запрошувати на урочистості з нагоди незалежності олімпійців, які в приватному спілкування зневажають Україну, українську мову? Чи варто таких олімпійців допускати до тренувань дітей, лекцій та інших публічних заходів?", – задається питанням В'язівський у себе в Facebook.

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Судячи з листування, спортсмен зараз перебуває в Росії. Він викликав В'язовського на "розмову" на Червону площу в Москву, а також погрожував знайти його дружину і дітей.

До того ж, за словами того ж В'язовського, квартиру у Львові, яку Грачову, як олімпійцеві, вручила міськрада, він не повернув.

На сторінці Грачова в Facebook зазначено, що він працює дитячим тренером зі стрільби з лука. В'язіовський зазначає, що батьки повинні знати, якому "наставнику" віддають свою дитину.