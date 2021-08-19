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На псячей мове не общаюсь: олимпийский призер из Львова оскорбил украинский язык

Александр Трикиша
19 августа, 15:45
Бронзового призера Олимпиады-2004 Дмитрия Грачева обвинили в неуважительном отношении к украинскому языку. В частной переписке он назвал государственный язык "псячой мовой"

Дмитрий Грачев назвал украинский язык "псячей мовой"

После скандала с объятиями Магучих и Ласицкене в украинском спорте вспыхнул новый пожар. Титулованный лучник оскорбил родной язык в частной переписке с бывшим народным депутатом Украины Владимиром Вязовским, которому он задолжал 4500 долларов.

Уроженец Львова Грачев оскорблял собеседника в переписке на тему долга, а когда тот ответил ему на украинским заявил: "Нормально говори, на псячей мове не общаюсь. По русски говори, а не по псячи. Пес дурной".

"Стоит ли приглашать на торжества по случаю независимости олимпийцев, которые в частном общения презирают Украину, украинский язык? Стоит таких олимпийцев допускать к тренировкам детей, лекций и других публичных мероприятий?", – задается вопросом Вязовский у себя в Facebook.

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Судя по переписке, спортсмен сейчас находится в России. Он вызывал Вязовского на "разговор" на Красную площадь в Москву, а также угрожал найти его жену и детей.

К тому же, по словам того же Вязовского, квартиру во Львове, которую Грачеву, как олимпийцу, вручил горсовет, он не вернул.

На странице Грачева в Facebook указано, что он работает детским тренером по стрельбе из лука. Вязовский отмечает, что родители должны знать, какому "наставнику" отдают своего ребенка.

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