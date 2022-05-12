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На п'єдесталі з Кобзарем: українка найкраще в Європі бореться на руках

Андрій Трофімов
12 травня, 15:30
Олександра Головата виграла континентальну першість з армреслінгу і на церемонії нагородження вийшла з прапором, на якому була написана знаменита фраза Тараса Шевченка

Олександра Головата на п'єдесталі з українським прапором

Українка Олександра Головата стала чемпіонкою Європи з армреслінгу серед юніорок. Континентальна першість проходила у столиці Румунії Бухаресті. Раніше Олексій Новіков став найсильнішою людиною Європи.

На церемонію нагородження наша спортсменка піднялася із синьо-жовтим прапором, на якому було зображено Тараса Шевченка, повідомляє sport24.ua.

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Також на прапорі була відома цитата Кобзаря: "Боріться – поборете. Вам Бог допомагає".

Довідка "Сьогодні"

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Армрестлінг – вид боротьби на руках між двома учасниками. Під час сутички руки тих, хто змагається, ставляться на тверду, рівну поверхню і долоні зчіплюються в замок. Завданням змагання є притискання руки супротивника до поверхні.

Нагадаємо, що клуб із ОАЕ відсвяткував перемогу у національному чемпіонаті з українським прапором. Команду тренує українець Сергій Ребров.

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Раніше ми писали, що олімпійський чемпіон Токіо-2020 Жан Беленюк потролив окупантів. Спортсмен одягнув футболку з промовистим написом: "Мій Херсон вам у рот не влізе".