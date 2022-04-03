Ця перемога для України. Новіков став найсильнішою людиною Європи

Український стронгмен Олексій Новіков присвятив перемогу своїй батьківщині та попросив присутніх віддати честь полеглим в Україні

Олексій Новіков активно підтримує українську армію / Фото: Колаж: Сьогодні, Instagram

В англійському Лідсі завершився турнір Europe Strongest Man. Переможцем змагань став український силач Олексій Новіков. Наш спортсмен вперше у своїй кар'єрі завоював титул найсильнішої людини Європи.

У загальному заліку Новіков набрав 52 бали, що дозволило йому виграти турнір. Друге місце зайняв представник Шотландії Люк Столтмен, у якого виявилося на чотири бали менше, ніж у переможця.

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Трійку найсильніших замкнув грузинський силач Костянтин Джанашіа. Загалом 1,5 бала до подіуму не вистачило другому українцю – Павлу Кордіаку, який посів 4-те місце.

"Ми переможемо! Ми найсильніші! Запам'ятайте це, – звернувся стронгмен до українців. – Не казатиму нічого поганого публічно про... Ми виграємо, і ми будемо найквітучішою країною на планеті. Ми будемо жить дуже гарно, я вам це обіцяю. Я багато подорожую й знаю, що Україна – найкраща країна. Я не хочу жити ні в якій іншій. Слава Україні!", – цитує Новікова Суспільне.Спорт.

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Після церемонії нагородження Новіков попросив трибуни вшанувати пам'ять загиблих в Україні хвилиною мовчання.

Нагадаємо, у 2020 році Новіков став найсильнішою людиною планети. 26-річний атлет чотири рази поспіль (2016-2019) отримував титул "Найсильнішої людини України".