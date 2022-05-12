На пьедестале с Кобзарем: украинка лучше всех в Европе борется на руках

Александра Головата на пьедестале с украинским флагом

Украинка Александра Головатая стала чемпионкой Европы по армреслингу среди юниорок. Континентальное первенство проходило в столице Румынии Бухаресте. Ранее Алексей Новиков стал сильнейшим человеком Европы.

На церемонию награждения наша спортсменка поднялась с сине-желтым флагом, на котором был изображен Тарас Шевченко, сообщает sport24.ua.

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Также на флаге была известная цитата Кобзаря: "Борітеся – поборете. Вам Бог помогає".

Справка "Сегодня"

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Армрестлинг – вид борьбы на руках между двумя участниками. Во время схватки руки соревнующихся ставятся на твердую, ровную поверхность и ладони сцепляются в замок. Задачей соревнующегося является прижатие руки противника к поверхности.

Напомним, что клуб из ОАЭ отпраздновал победу в национальном чемпионате с украинским флагом. Команду тренирует украинец Сергей Ребров.

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Ранее мы писали, что олимпийский чемпион Токио-2020 Жан Беленюк потроллил оккупантов. Спортсмен надел футболку с красноречивой надписью: "Мой Херсон вам в рот не влезет".