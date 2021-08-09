На Мессі з'явився несподіваний претендент. Чекаємо на Ліонеля в Лізі конференцій

Лондонський Тоттенгем став ще одним претендентом на аргентинського нападника Ліонеля Мессі. Знаменитий форвард напередодні став вільним агентом

Ліонель Мессі може опинитися в Тоттенгемі / Фото: Reuters

Після того, як Мессі пішов з Барселони, він близький до переходу в Парі Сен-Жермен, але Тоттенхем готовий боротися за 34-річного нападника.

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Новий тренер "шпор" Нуну Ешпіріту Санту отримав від керівництва клубу трансферний бюджет, тому в клубі готові змагатися з "шейхами".

Нуну Ешпіріту Санту очолив Тоттенгем / Фото: Getty Images

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До того ж Тоттенгем ризикує втратити свого основного нападника Гаррі Кейна, який незабаром може опинитися в Манчестер Сіті.

Однак навряд чи Мессі погодиться на пропозицію Тоттенгема, враховуючи, що лондонський клуб не пробився в Лігу чемпіонів. Було б дуже дивно стежити за аргентинцем у Лізі конференцій.

Ліонель Мессі не зміг повернутися до Барселони / Фото: Reuters

До речі, раніше ми повідомляли, що катарський клуб запропонував Мессі контракт на мільярд євро. Аргентинський нападник отримав пропозицію від катарського клубу Аль-Садд, який тренує його хороший друг Хаві.