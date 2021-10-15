15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
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На лавці, як в літаку: Шахтар і Динамо об'єдналися заради вдосконалення "Олімпійського" (фото)

Олександр Трикіша
15 жовтня, 14:22
Шахтар спільно з Динамо реалізував проєкт з удосконалення крісел на лавці запасних. Тепер футболісти і тренери будуть стежити за матчем в комфортних умовах

Динамо і Шахтар оновили крісла на "Олімпійському" / Фото: Twitter

Тепер лавки запасних на "Олімпійському" іменні. Шахтар буде займати лавку праворуч від виходу з підтрибунного приміщення, а Динамо – ліворуч. Раніше ми писали, що Шахтар влаштує Oktoberfest на матчі із Зорею.

Залишається тільки відкритим питання, чию сторону вибере збірна України, коли буде проводити матч на головній арені країни.

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"Слідом за газоном нового покоління на стадіоні були встановлені нові комфортабельні крісла для тренерів і запасних, вироблені італійською компанією Lino Sonego.

Обладнані системою обігріву з 3 функціями на спинках і сидіннях, крісла подарують комфорт гравцям і тренерам і в зимову пору року.

Конструкції нових лавок запасних оформлені в клубних кольорах, і крім емблеми, на кожному сидінні розміщені спонсорські площі, на яких розташовані логотипи компаній-партнерів клубу ", – йдеться в повідомленні Шахтаря.

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