На лавці, як в літаку: Шахтар і Динамо об'єдналися заради вдосконалення "Олімпійського" (фото)

Динамо і Шахтар оновили крісла на "Олімпійському" / Фото: Twitter

Тепер лавки запасних на "Олімпійському" іменні. Шахтар буде займати лавку праворуч від виходу з підтрибунного приміщення, а Динамо – ліворуч. Раніше ми писали, що Шахтар влаштує Oktoberfest на матчі із Зорею.

Залишається тільки відкритим питання, чию сторону вибере збірна України, коли буде проводити матч на головній арені країни.

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"Слідом за газоном нового покоління на стадіоні були встановлені нові комфортабельні крісла для тренерів і запасних, вироблені італійською компанією Lino Sonego.

Обладнані системою обігріву з 3 функціями на спинках і сидіннях, крісла подарують комфорт гравцям і тренерам і в зимову пору року.