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На скамейке, как в самолете: Шахтер и Динамо объединились ради усовершенствования "Олимпийского"

Александр Трикиша
15 октября, 14:22
Шахтер совместно с Динамо реализовал проект по усовершенствованию кресел на лавке запасных. Теперь футболисты и тренеры будут следить за матчем в комфортных условиях

Динамо и Шахтер обновили кресла на "Олимпийском" / Фото: Twitter

Теперь лавки запасных на "Олимпийском" именные. Шахтер будет занимать лавку справа от выхода из подтрибунного помещения, а Динамо – слева. Ранее мы писали, что Шахтер устроит Oktoberfest на матче с Зарей.

Остается только открытым вопрос, чью стороны выберет сборная Украины, когда будет проводить матч на главной арене страны.

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"Вслед за газоном нового поколения на стадионе были установлены новые комфортабельные кресла для тренеров и запасных, произведенные итальянской компанией Lino Sonego.

Оборудованные системой обогрева с 3 функциями на спинках и сиденьях, кресла подарят комфорт игрокам и тренерам и в зимнее время года.

Конструкции новых скамеек запасных оформлены в клубных цветах, и помимо эмблемы, на каждом сидении размещены спонсорские площади, на которых расположены логотипы компаний-партнеров клуба", – говорится в сообщении Шахтера.

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