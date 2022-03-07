На 12-й день війни: український футболіст пішов із російського клубу, де був капітаном

Денис Кулаков залишив Урал. Фото: ФК Урал

Кулакову знадобилося 12 днів війни в Україні, щоб ухвалити рішення про звільнення з команди. Але це краще, ніж вчинив Тимощук.

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"Деніс полетів до сім'ї. Ми призупинили контракт із ним. Не знаю, що буде далі, я ж не Нострадамус. Дай Боже, щоб усе налагодилося, він повернувся до команди. Ми вдячні Денису за роки в Уралі, він був нашим капітаном, вірою та правдою служив клубу. Сталося так, як сталося, і я не маю права коментувати його рішення. Решта хлопців з нами, ніхто не виявив бажання виїхати", – розповів президент Уралу Григорій Іванов в інтерв'ю Матч ТБ.

Кулаков виступає за "Урал" з 2015 року. За цей час він провів 202 матчі у різних турнірах, забив один гол і віддав 25 гольових передач. Контракт із футболістом розрахований до літа 2023 року.

Кулаков є вихованцем Шахтаря, але в Україні найбільше запам'ятався своїми виступами за Ворсклу, Дніпро та Металіст.

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