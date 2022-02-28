Далі від нелюдів! Воронін та Ордець покинули Росію

Українські спортсмени залишають рашистську державу після початку кривавої війни путінським режимом

Іван Ордець та Андрій Воронін виїхали з Росії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

За повідомленнями російських ЗМІ, асистент головного тренера московського Динамо Андрій Воронін та захисник цього клубу Іван Ордець покинули країну-агресор.

Воронін також забрав старшого сина, який займався в академії Динамо, і відбув до Німеччини, де мешкає його родина.

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Нагадаємо, у жовтні 2020 року Воронін увійшов до тренерського штабу московського Динамо.

Андрій Воронін / Фото: fcdynamo.ru

А Іван Ордець став гравцем російського клубу в 2019 році. Це все сталося після окупації Росією Криму та частини Донбасу в 2014 році. І лише після початку відкритої агресії проти України на Вороніна та Ордеця найшло прозріння.

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Іван Ордець/Фото "Динамо" Москва

Раніше ми повідомляли, що Андрій Воронін прокляв російських варварів після бомбардувань мирних українських міст.