На 12-й день войны: украинский футболист ушел из российского клуба, где был капитаном

Денис Кулаков покинул Урал. Фото: ФК Урал

Кулакову понадобилось 12 дней войны в Украине, чтобы принять решение об уходе из команды. Но это лучше, чем поступил Тимощук.

Читайте также: "Где вы, две тряпки обос*анные?": огненное обращение Алиева к Тимощуку и Ордецу

Реклама

"Денис улетел к семье. Мы приостановили контракт с ним. Не знаю, что будет дальше, я же не Нострадамус. Дай бог, чтобы все наладилось, он вернулся в команду. Мы благодарны Денису за годы в Урале, он был нашим капитаном, верой и правдой служил клубу. Случилось так, как случилось, и я не вправе комментировать его решение. Остальные ребята с нами, никто не изъявил желания уехать", – рассказал президент Урала Григорий Иванов в интервью Матч ТВ.

Кулаков выступает за "Урал" с 2015 года. За это время он провел 202 матча в разных турнирах, забил один гол и отдал 25 голевых передач. Контракт с футболистом рассчитан до лета 2023 года.

Кулаков является воспитанником Шахтера, но в Украине больше всего запомнился своими выступлениями за Ворсклу, Днепр и Металлист.

Ранее мы писали, что Воронин и Ордец покинули Россию. Украинские спортсмены покидают рашистское государство после начала кровавой войны путинским режимом.