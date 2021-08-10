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М'ясо подано! Дар'я Білодід на Мальдівах від'їдається після олімпійського голодування

Олег Люлька
10 серпня, 12:03
Українська красуня-дзюдоїстка, яка рік сиділа на дієті перед олімпійською "бронзою" Токіо, дозволила собі відірватися під час відпочинку на Мальдівах

Дар'я Білодід на Мальдівах / Фото: Instagram

Після "бронзи" Токіо Дар'я Білодід відривається на повну котушку на Мальдівах.

Ми вже писали, що 20-річна спортсменка катається там на каное.

Тепер же красуня Білодід, яка виступала в Токіо в категорії до 48 кг, дозволила собі те, в чому відмовляла тривалий час. А саме – по-справжньому наїстися!

Дар'я показала в Instagram свій сніданок у басейні на воді. На таці, крім салатів, можна побачити шинку, ковбасну нарізку, смажену рибу в клярі, круасани.

"Мій дрейфуючий сніданок", – підписала фото Білодід

Раніше ми писали, що Білодід залишилася без "золота" Токіо через голодування.

"Десь пандемія позначилася, тому що на рік довше боролися в цій вазі. Тримали її і голодували. Це все також позначається. Психологічно важко, коли ти їси порційно, а не скільки тобі хочеться", – розповідав батько і тренер спортсменки Геннадій Білодід в коментарі Суспільне

При цьому сама Дар'я Білодід заявила, що має намір продовжити кар'єру в спорті, але вже в іншій вазі. "До Парижа-2024 – ще дуже багато часу, але моя дитяча мрія – "золото" Олімпійських ігор. Буду старатися, щоб ця мрія здійснилася".

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