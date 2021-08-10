Мясо подано! Дарья Белодед на Мадьдивах отъедается после олимпийской голодовки

Дарья Белодед на Мальдивах / Фото: Instagram

После бронзы Токио Дарья Белодед отрывается на полную катушку на Мальдивах.

Мы уже писали, что 20-летняя спортсменка катается там на каноэ.

Теперь же красотка Белодед, выступавшая в Токио в категории до 48 кг, позволила себе то, в чем отказывала долгое время. А именно – по-настоящему наесться!

Дарья показала в Instagram свой завтрак в бассейне на воде. На подносе, помимо салатов, можно увидеть ветчину, колбасную нарезку, жареную рыбу в кляре, круассаны.

"Мой дрейфующий завтрак", – подписала фото Белодед

Ранее мы писали, что Белодед осталась без золота Токио из-за голодовки.

"Где-то пандемия сказалась, потому что на год дольше боролись в этом весе. Держали его и голодали. Это все также сказывается. Психологически трудно, когда ты ешь порционно, а не сколько тебе хочется", – рассказывал отец и тренер спортсменки Геннадий Белодед в комментарии Суспільне

При этом сама Дарья Белодед заявила, что намерена продолжить карьеру в спорте, но уже в другом весе. "До Парижа-2024 – еще очень много времени, но моя детская мечта – "золото" Олимпийских игр. Буду стараться, чтобы эта мечта осуществилась".