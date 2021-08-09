Ми зустрінемося знову: Павелко про майбутнє тренерського штабу Шевченко

Президент УАФ сподівається, що Андрій Шевченко та його помічники зможуть допомогти національній команді України в недалекому майбутньому

Андрій Шевченко та Андрій Павелко / Фото: УНН

Сьогодні на виконкомі Української асоціації футболу розглянуть питання про призначення нового головного тренера збірної України.

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Напередодні виконкому Андрій Павелко в інтерв'ю Великому футболу зробив несподівану заяву про майбутнє тренерського штабу Андрія Шевченка. Футбольний функціонер не виключає подальшу співпрацю з легендарним українським футболістом.

"Я бажаю, щоб штаб Андрія Шевченка був успішний в клубному футболі. Я сподіваюся, що через якийсь час ми Андрія разом з іншими членами тренерського штабу побачимо в нашій збірній з новими ідеями. Побажаємо їм удачі і побажаємо нашій збірній удачі у відборі до чемпіонату світу в Катарі", – сказав Павелко.

Андрій Шевченко і Андрій Павелко / Фото: Facebook

Нагадаємо, що 1 серпня Андрій Шевченко несподівано подав у відставку з поста головного тренера збірної України.

Як заявили в УАФ, Шева не став продовжувати контракт тому, що вирішив спробувати себе на клубному рівні .

Сергій Ребров і Андрій Шевченко

Новим головним тренером стане Сергій Ребров, який зараз залагоджує розірвання контракту з клубом Аль-Айн, де він пропрацював два місяці.