Українські фігуристи пішли на контакт із росіянами

Максим Нікітін і Олександра Назарова / Фото: Reuters

Зокрема, український фігурист Максим Нікітін, який виступає у танцювальному дуеті з Олександрою Назаровою, після ритм-танцю у командному турнірі на Олімпіаді у Пекіні дав інтерв'ю російською мовою російському виданню "Спорт-Експрес".

"Ми вільні люди, кожен у вільній країні. Сподіваюся, кожен. І може говорити будь-якою мовою, якою він хоче. У нас у пандемію багато заборон та обмежень. Як ви бачите, я спокійно спілкуюся з вами, незважаючи ні на що. Якщо люди ведуть нормальний діалог, адекватні питання, адекватні відповіді", – цитує Нікітіна Спорт-Експрес.

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Олександра Назарова і Максим Нікітін / Фото: Reuters

Поспілкувались російською мовою з російським медіа Матч ТБ й українські фігуристи Софія Голіченко та Артем Даренський, які виступають у парному катанні.

Голіченко: "Нам ніхто нічого не забороняв. Це рішення кожного спортсмена".

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Даренський: "Ми можемо розмовляти як українською, так і англійською, так і російською, це наш вибір. Просто нам дуже складно розмовляти українською. І щоб було зрозуміліше, ми говоримо російською.

Чи спілкуємося ми з росіянами? Нас попередили, що... Ми не можемо це розголошувати. Намагаємось розмовляти у своїй команді. І через ковід мінімізуємо контакти з іншими".

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Нагадаємо, спочатку повідомлялося, що в Міністерстві спорту України рекомендували українським спортсменам на Іграх у Пекіні давати інтерв'ю українською мовою та не фотографуватися з представниками ОКР – Олімпійського комітету Росії.

Пізніше міністр спорту України Вадим Гутцайт уточнив: "Українські спортсмени не повинні фотографуватися зі спортсменами з російським прапором. Була проведена бесіда, пояснили, зробили висновки після Токіо, не треба піддаватися політичним провокаціям".