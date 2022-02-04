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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Украинские фигуристы пошли на контакт с россиянами

Андрей Трофимов
4 февраля, 09:25
Несмотря на рекомендации Минспорта Украины держаться подальше от представителей России на Олимпиаде в Пекине, украинские спортсмены в первый же день соревнований повели себя иначе

Максим Никитин и Александра Назарова / Фото: Reuters

В частности, украинский фигурист Максим Никитин, выступающий в танцевальном дуэте с Александрой Назаровой, после ритм-танца в командном турнире на Олимпиаде в Пекине дал интервью на русском языке российскому изданию "Спорт-Экспресс".

"Мы свободные люди, каждый в свободной стране. Надеюсь, что каждый. И может говорить на любом языке, на котором он хочет. У нас в пандемию много запретов и ограничений. Как вы видите, я спокойно общаюсь с вами, несмотря ни на что. Если люди ведут нормальный диалог, адекватные вопросы, адекватные ответы", – цитирует Никитина Спорт-экспресс.

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Александра Назарова и Максим Никитин / Фото: Reuters

Пообщались на русском языке с российским медиа Матч ТВ и украинские фигуристы Софья Голиченко и Артем Даренский, выступающие в парном катании.

Голиченко: "Нам никто ничего не запрещал. Это решение каждого спортсмена".

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Даренский: "Мы можем разговаривать как на украинском, так и на английском, так и на русском, это наш выбор. Просто у нас очень тяжело получается говорить на украинском. И чтобы было понятнее, мы говорим на русском.

Общаемся ли мы с россиянами? Нас предупредили, что... Мы не можем это разглашать. Стараемся разговаривать в своей команде. И из-за ковида минимизируем контакты с остальными".

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Напомним, изначально сообщалось, что в Министерстве спорта Украины рекомендовали украинским спортсменам на Играх в Пекине давать интервью на украинском языке и не фотографироваться с представителями ОКР – олимпийского комитета России.

Позже министр спорта Украины Вадим Гутцайт уточнил: "Украинские спортсмены не должны фотографироваться со спортсменами с российским флагом. Была проведена беседа, объяснили, сделали выводы после Токио, не нужно поддаваться на политические провокации".