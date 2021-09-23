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Ворскла --
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Олександрія --
Маріуполь --
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Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
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Аякс --
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"Ми ще до Мінська приїдемо, клоуне": які ще цитати Мілевського ви пам'ятаєте. Тест

Андрій Трофімов
23 вересня, 17:13
Знаменитий форвард київського Динамо і збірної України не тільки майстерно забивав голи, але і ніколи за словом в кишеню не ліз

Мілевський був у центрі уваги завжди

20 років. Саме стільки тривала ігрова кар'єра Артема Мілевського. Сьогодні легендарний футболіст повісив бутси на цвях.

За два десятиліття є що згадати – більше 500 матчів, більше сотні голів. Десять клубів з семи країн. Чемпіонство з Динамо Київ і Динамо Брест. Срібло молодіжного чемпіонату Європи і чвертьфінал дорослого мундіалю.

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А ще нічні клуби, любовні інтрижки, розбиті спорткари і халат на презентації Блохіна. Артем завжди був яскравим і харизматичним. І ніколи за словом в кишеню не ліз. Його фраза, кинута гравцеві БАТЕ, стала крилатою: "Ми ще до Мінська приїдемо, клоуне".

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Увага! Нецензурна лексика!

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