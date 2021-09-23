"Ми ще до Мінська приїдемо, клоуне": які ще цитати Мілевського ви пам'ятаєте. Тест

Мілевський був у центрі уваги завжди

20 років. Саме стільки тривала ігрова кар'єра Артема Мілевського. Сьогодні легендарний футболіст повісив бутси на цвях.

За два десятиліття є що згадати – більше 500 матчів, більше сотні голів. Десять клубів з семи країн. Чемпіонство з Динамо Київ і Динамо Брест. Срібло молодіжного чемпіонату Європи і чвертьфінал дорослого мундіалю.

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А ще нічні клуби, любовні інтрижки, розбиті спорткари і халат на презентації Блохіна. Артем завжди був яскравим і харизматичним. І ніколи за словом в кишеню не ліз. Його фраза, кинута гравцеві БАТЕ, стала крилатою: "Ми ще до Мінська приїдемо, клоуне".

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