"Мы еще в Минск приедем, клоун": какие еще цитаты Милевского вы помните. Тест

Милевский был в центре внимания всегда

20 лет. Именно столько длилась игровая карьера Артема Милевского. Сегодня легендарный футболист повесил бутсы на гвоздь.

За два десятилетия есть что вспомнить – более 500 матчей, больше сотни голов. Десять клубов из семи стран. Чемпионство с Динамо Киев и Динамо Брест. Серебро молодежного чемпионата Европы и четвертьфинал взрослого мундиаля.

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А еще ночные клубы, любовные интрижки, разбитые спорткары и халат на презентации Блохина. Артем всегда был ярким и харизматичным. И никогда за словом в карман не лез. Его фраза, брошенная игроку БАТЭ, стала крылатой: "Мы еще в Минск приедем, клоун".

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