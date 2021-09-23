24 сентября 19:30
Колос --
Ворскла --
25 сентября 14:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 17:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 19:30
Рух --
Динамо --
26 сентября 14:00
Минай --
Львов --
26 сентября 17:00
Днепр-1 --
Заря --
26 сентября 19:30
Десна --
Металлист 1925 --
27 сентября 19:30
Черноморец --
Ингулец --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

"Мы еще в Минск приедем, клоун": какие еще цитаты Милевского вы помните. Тест

Андрей Трофимов
23 сентября, 17:13
Знаменитый форвард киевского Динамо и сборной Украины не только мастерски забивал голы, но и никогда за словом в карман не лез

Милевский был в центре внимания всегда

20 лет. Именно столько длилась игровая карьера Артема Милевского. Сегодня легендарный футболист повесил бутсы на гвоздь.

За два десятилетия есть что вспомнить – более 500 матчей, больше сотни голов. Десять клубов из семи стран. Чемпионство с Динамо Киев и Динамо Брест. Серебро молодежного чемпионата Европы и четвертьфинал взрослого мундиаля.

Реклама

А еще ночные клубы, любовные интрижки, разбитые спорткары и халат на презентации Блохина. Артем всегда был ярким и харизматичным. И никогда за словом в карман не лез. Его фраза, брошенная игроку БАТЭ, стала крылатой: "Мы еще в Минск приедем, клоун".

Читайте также: В клубы не ходи, контракт с Суркисами не подписывай: Милевский перечислил все свои зашквары

Внимание! Нецензурная лексика!

Реклама

А другие цитаты Милевского вы помните? Давайте проверим! Проходите наш тест!

Реклама

Реклама