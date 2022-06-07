8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
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Чоловіки повинні залишатися чоловіками. Як збірну України привели до тями після Уельсу

Андрій Трофімов
7 червня, 21:13
Півзахисник національної команди Сергій Сидорчук напередодні матчу з Ірландією розповів, як команда пережила фіаско у Кардіффі

Півзахисник збірної України Сергій Сидорчук

Завтра збірна України починає участь у Лізі націй. Турнір, який дає додатковий шанс потрапити на Євро-2024.

У Дубліні наша команда зіграє проти збірної Ірландії. Напередодні поєдинку півзахисник українців Сергій Сидорчук розповів, як команда пережила поразку від Уельсу у відборі на ЧС-2022.

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"Ще ніколи у моїй кар'єрі не було так тихо в готелі. Ніхто з номерів не виходив, хотілося побути одному. А наступного дня наш тренер Олександр Петраков сказав, що чоловіки мають залишатися чоловіками, треба йти далі.

Крім того, всі знають, яка ситуація в нашій країні, і нам дуже важливо привертати увагу до війни. Це найважливіше. Ми є українцями, ми продовжуємо боротися", – заявив Сидорчук на передматчевій пресконференції.