Мужики должны оставаться мужиками. Как сборную Украины привели в чувство после Уэльса

Завтра сборная Украины начинает участие в Лиге наций. Турнир, которые дает дополнительный шанс попасть на Евро-2024.

В Дублине наша команда сыграет против сборной Ирландии. Накануне поединка полузащитник украинцев Сергей Сидорчук рассказал, как команда пережила поражение от Уэльса в отборе на ЧМ-2022.

"Еще никогда в моей карьере не было так тихо в отеле. Никто из номеров не выходил, хотелось побыть одному. А на следующий день наш тренер Александр Петраков сказал, что мужики должны оставаться мужиками, нужно идти дальше.

Кроме того, все знают, какая ситуация у нас в стране, и нам очень важно привлекать внимание к войне. Это самое важное. Мы украинцы, мы продолжаем бороться", – заявил Сидорчук на предматчевой пресс-конференции.