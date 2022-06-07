7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
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Мужики должны оставаться мужиками. Как сборную Украины привели в чувство после Уэльса

Андрей Трофимов
7 июня, 21:13
Полузащитник национальной команды Сергей Сидорчук накануне матча с Ирландией рассказал, как команда пережила фиаско в Кардиффе

Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук / Фото: REUTERS

Завтра сборная Украины начинает участие в Лиге наций. Турнир, которые дает дополнительный шанс попасть на Евро-2024.

В Дублине наша команда сыграет против сборной Ирландии. Накануне поединка полузащитник украинцев Сергей Сидорчук рассказал, как команда пережила поражение от Уэльса в отборе на ЧМ-2022.

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"Еще никогда в моей карьере не было так тихо в отеле. Никто из номеров не выходил, хотелось побыть одному. А на следующий день наш тренер Александр Петраков сказал, что мужики должны оставаться мужиками, нужно идти дальше.

Кроме того, все знают, какая ситуация у нас в стране, и нам очень важно привлекать внимание к войне. Это самое важное. Мы украинцы, мы продолжаем бороться", – заявил Сидорчук на предматчевой пресс-конференции.