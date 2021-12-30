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Може перемогти будь-кого, особливо Усика: ексчемпіон принизив українця

Андрій Трофімов
30 грудня, 13:01
Колишній чемпіон світу британець Карл Фроч вірить, що його співвітчизник Ентоні Джошуа може взяти реванш у Олександра Усика. Для цього Ей Джею необхідно згадати, як він перемагав Кличка

Карл Фроч вірить в успіх Ентоні Джошуа / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Після поразки у першому поєдинку Джошуа критикували за помилкову тактику. Фроч радить британцю повернути силовий бокс, який приніс йому успіх на початку його кар'єри.

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"Я думаю, що Ентоні Джошуа потрібно заново відкрити для себе той самий вибуховий стиль і безжальний інстинкт, який він продемонстрував у тій перемозі над Володимиром Кличком.

Єнтоні Джошуа та Володимир Кличко / Фото: AFP

Він більший, сильніший, вищий і вищий, ніж Олександр Усик. У нього є всі фізичні атрибути, необхідні для перемоги у цій сутичці.

Він повинен розпалити вогонь, який приніс кілька перемог на початку його кар'єри.

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Він досить великий і досить сильний, щоб перемогти будь-кого, особливо Усика, який порівняно з ним набагато менший", – цитує Фроча skysports.com.

Раніше тренер Уайлдера озвучив чотири причини, чому Усик переможе Ф'юрі. Малік Скотт розповів, які фактори змусять Циганського короля капітулювати.