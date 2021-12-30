А ось і не з Ф'юрі: найочікуваніший бій Усика 2022 року

Українського володаря чемпіонських поясів WBA, IBF, WBO та IBO у суперважкій вазі хочуть побачити у поєдинку проти найкращого боксера незалежно від категорії Сауля Альвареса

Усик vs Канело / Фото: Instagram

Колишній чемпіон світу британець Тоні Беллью, три роки тому нокаутований Олександром Усиком, розповів, який поєдинок найбільше хотів би побачити у 2022 році.

"Якщо чесно, мій вибір – із категорії малоймовірних. Але я не сумніваюся, що якщо на кону буде бій із Канело, то Олександр Усик не встоїть перед спокусою і повернеться до крузервейту", – заявив Беллью у прямому ефірі стрімінгу DAZN.

Сауль Альварес vs Олександр Усик / Фото: Getty Images

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Чісора, Джошуа та Беллью – британські жертви Усіка / Фото: Instagram

Нагадаємо, мексиканець Сауль Альварес, більш відомий як Канело – абсолютний чемпіон суперсередньої ваги, підкорювач чотирьох дивізіонів та найкращий боксер сучасності незалежно від вагової категорії.

Мексиканець націлений підкорити п'яту вагу – крузервейт, у зв'язку з чим і почалися розмови про його можливе протистояння з Усиком.

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Олександр Усик і Сауль Альварес / Фото: Getty Images, REUTERS

Раніше ми писали, що Усик програв Канело суперечку за звання найкращого боксера 2021 року. Але може взяти реванш у рингу 2022-го.

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Цікаво, що Усик уже заявив, що не проти побитися з Канело. "Якщо він хоче боксувати зі мною у крузервейті, я зможу спуститися туди, але за умови, що в мене залишаться пояси у надважкій вазі, адже я повернуся назад", – зауважив українець.

Усик святкує перемогу над Джошуа / Фото: Reuters

Щоправда, секретом успіхів Канело називають не лише боксерські навички. За словами чемпіона світу-2011 серед любителів Євгена Хитрова, потенційний суперник Усика сидить на божевільній хімії.

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