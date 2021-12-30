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Может победить любого, особенно Усика: экс-чемпион унизил украинца

Андрей Трофимов
30 декабря, 13:01
Бывший чемпион мира британец Карл Фроч верит, что его соотечественник Энтони Джошуа может взять реванш у Александра Усика. Для этого Эй Джею необходимо вспомнить, как он побеждал Кличко

Карл Фроч верит в успех Энтони Джошуа / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

После поражения в первом поединке Джошуа критиковали за ошибочную тактику. Фроч советует британцу вернуть силовой бокс, который принес ему успех в начале его карьеры.

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"Я думаю, что Энтони Джошуа нужно заново открыть для себя тот же взрывной стиль и безжалостный инстинкт, который он продемонстрировал в той победе над Владимиром Кличко.

Энтони Джошуа и Владимир Кличко / Фото: AFP

Он крупнее, сильнее, выше и выше, чем Александр Усик. У него есть все физические атрибуты, необходимые для победы в этой схватке.

Он должен разжечь огонь, который принес несколько побед в начале его карьеры.

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Он достаточно велик и достаточно силен, чтобы победить любого, особенно Усика, который по сравнению с ним намного меньше", – цитирует Фроча skysports.com.

Ранее тренер Уайлдера озвучил четыре причины, почему Усик победит Фьюри. Малик Скотт рассказал, какие факторы заставят Цыганского короля капитулировать.