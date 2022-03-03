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Моя душа належить Богові! Усик готовий вбивати росіян

Максим Мельник
3 березня, 08:56
Знаменитий боксер заявив, що він не має страху перед російською армією і він має намір захищати свою країну

Усик вражений злочинами рашистів / Фото: Instagram, Колаж: Сьогодні

Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик розповів, що робитиме з російськими солдатами, які прийшли на нашу землю.

Раніше дружина Усика звернулася до земляків: "Кримчани – сикуни!"

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"Якщо вони захочуть відібрати моє життя або життя моїх близьких, то мені доведеться зробити те саме з ними. Але я цього не хочу.

Я не бажаю стріляти, забирати чиєсь життя. Однак, якщо вони вбиватимуть мене, вибору у мене вже не залишиться.

Моя душа належить Богові, а моє тіло і честь моїй країні, моїй сім'ї. Я справді не знаю, коли повернуся на ринг. Моя країна і честь для мене важливіші за чемпіонський титул. Так що страху немає, ані краплі. Є просто здивування – як таке може відбуватися у 21-му столітті?" – цитує Усика CNN.

Усик вступив в тероборону / Фото: Колаж: Сьогодні

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