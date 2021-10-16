16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Моурінью побоявся відмовити Конору: довелося пити віскі

Любомир Луканюк
16 жовтня, 13:25
Головний тренер Роми і колишній чемпіон UFC у Римі обмінялися подарунками. Моурінью презентував футболку клубу, а Макгрегор пригостив тренера своїм віскі

Тепла зустріч у Римі

У Римі пройшла зустріч двох легенд світового спорту. В гості до Жозе Моурінью заїхав Конор Макгрегор.

Читайте також: Такого Моурінью ви ще не бачили. Тренер відтворив свій образ з муралу

Реклама

Головний тренер Роми подарував колишньому чемпіонові UFC футболку свого клубу з 10-м номером. У свою чергу Макгрегор почастував Моурінью віскі, який виробляє його компанія.

"Так це він. Так, великий Конор Макгрегор знаходиться в Римі, і так, було дуже приємно зустрітися з ним, поділитися деякими історіями і подарувати йому найгарнішу футболку в місті. Він створив диво, Конору неможливо відмовити, довелося спробувати віскі. Легенда", – написав Моурінью в Instagram.

Реклама

Жозе Моурінью влітку очолив Рому. Після семи матчів команда йде на четвертому місці в чемпіонаті Італії – 15 очок.

Конор Макгрегор свій останній бій провів у липні. У першому раунді поєдинку проти Дастіна Порье він зламав ногу і зустріч довелося зупинити.

Реклама

Читайте також:

Реклама