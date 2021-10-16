16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
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Колос --
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Десна --
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Рух --
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Александрия --
Ворскла --
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Верес --
22 октября 17:00
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Александрия --
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Ингулец --
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Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
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Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
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ПСЖ --
Лейпциг --
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Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
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Аякс --
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Реал --
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Зальцбург --
Вольфсбург --
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Моуринью побоялся отказать Конору: пришлось пить виски

Любомир Луканюк
16 октября, 13:25
Главный тренер Ромы и бывший чемпион UFC в Риме обменялись подарками. Моуринью презентовал футболку клуба, а Макгрегор угостил тренера своим виски

Теплая встреча в Риме

В Риме прошла встреча двух легенд мирового спорта. В гости к Жозе Моуринью заехал Конор Макгрегор.

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Главный тренер Ромы подарил бывшему чемпиону UFC футболку своего клуба с 10-м номером. В свою очередь Макгрегор угостил Моуринью виски, который производит его компания.

"Да это он. Да, великий Конор Макгрегор находится в Риме, и да, было очень приятно встретиться с ним, поделиться некоторыми историями и подарить ему самую красивую футболку в городе. Он сотворил чудо, Конору невозможно отказать, пришлось попробовать виски. Легенда", – написал Моуринью в Instagram.

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Жозе Моуринью летом возглавил Рому. После семи матчей команда идет на четвертом месте в чемпионате Италии – 15 очков.

Конор Макгрегор свой последний бой провел в июле. В первом раунде поединка против Дастина Порье он сломал ногу и встречу пришлось остановить.

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