Потужний тайфун накрив Токіо: скасовані авіарейси і змагання Олімпіади

Організатори Олімпійських ігор зіткнулися з черговою проблемою. На Токіо налетів тайфун, через що скасовані всі міжнародні рейси і змагання на Олімпіаді на відкритому повітрі

Тайфун налетів на Токіо

Завтра в Токіо очікується ураган третьої категорії, який передбачає, що швидкість вітру може досягати більше 200 км/год, повідомляє automaticblogging.com.

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Спеціальний кореспондент "Сегодня" Юрій Гула повідомив, що непогода вже накрила столицю Японії. Всі рейси в міжнародному аеропорту Ханеда скасовані.

Змагання на Олімпіаді на відкритому повітрі – теж. Очікується, що вітер буде піднімати хвилі на шість-вісім метрів.

Наразі в розкладі Олімпіади на середу внесені зміни в графік змагань у стрільбі з лука, вітрильному спорті та серфінгу.

Нагадаємо, що в перші дні Олімпіади-2020 Україна завоювала дві медалі. Бронзові нагороди нашій країні принесли дзюдоїстка Дар'я Білодід і шпажист Ігор Рейзлін. Після четвертого дня Олімпіади Україна займає 42-е місце в медальному заліку Ігор.