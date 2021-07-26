Мощный тайфун накрыл Токио: отменены авиарейсы и соревнования Олимпиады

Тайфун налетел на Токио
Завтра в Токио ожидается ураган третьей категории, который предполагает, что скорость ветра может достигать более 200 км/час, сообщает automaticblogging.com.
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Специальный корреспондент "Сегодня" Юрий Гула сообщил, что непогода уже накрыла столицу Японии. Все рейсы в международном аэропорту Ханэда отменены.
Соревнования на Олимпиаде на открытом воздухе – тоже. Ожидается, что ветер будет поднимать волны на шесть-восемь метров.
На данный момент в расписании Олимпиады на среду внесены изменения в график соревнований в стрельбе из лука, парусном спорте и серфинге.
Напомним, что в первые дни Олимпиады-2020 Украина завоевала две медали. Бронзовые награды нашей стране принесли дзюдоистка Дарья Белодед и шпажист Игорь Рейзлин. После четвертого дня Олимпиады Украина занимает 42-е место в медальном зачете Игр.
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