Мощный тайфун накрыл Токио: отменены авиарейсы и соревнования Олимпиады

Организаторы Олимпийских игр столкнулись с очередной проблемой. На Токио налетел тайфун, из-за чего отменены все международные рейсы и соревнования на Олимпиаде на открытом воздухе

Тайфун налетел на Токио

Завтра в Токио ожидается ураган третьей категории, который предполагает, что скорость ветра может достигать более 200 км/час, сообщает automaticblogging.com.

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Специальный корреспондент "Сегодня" Юрий Гула сообщил, что непогода уже накрыла столицу Японии. Все рейсы в международном аэропорту Ханэда отменены.

Соревнования на Олимпиаде на открытом воздухе – тоже. Ожидается, что ветер будет поднимать волны на шесть-восемь метров.

На данный момент в расписании Олимпиады на среду внесены изменения в график соревнований в стрельбе из лука, парусном спорте и серфинге.

Напомним, что в первые дни Олимпиады-2020 Украина завоевала две медали. Бронзовые награды нашей стране принесли дзюдоистка Дарья Белодед и шпажист Игорь Рейзлин. После четвертого дня Олимпиады Украина занимает 42-е место в медальном зачете Игр.