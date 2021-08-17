Монако переможе! Колишній гравець Шахтар назвав точний рахунок матчу Ліги чемпіонів

Олег Шелаєв спрогнозував результат поєдинку / Фото: FootBoom

Сьогодні відбудеться перший матч кваліфікації Ліги чемпіонів між Монако і Шахтарем. Гра розпочнеться о 22:00. Vи ведемо онлайн-трансляцію матчу Монако – Шахтар.

Напередодні зустрічі своїми очікуваннями поділився колишній півзахисник Шахтаря і збірної України Олег Шелаєв.

"Більш високий клас Монако повинен допомогти господарям перемогти з мінімальною перевагою в рахунку. Думаю, що все закінчиться – 2:1. Тим не менш, Шахтар з його атакуючим потенціалом на один забитий м'яч награє.

Думаю, що вже стартовий склад Шахтаря підкаже, яку стратегію обрав Роберто Де Дзербі. Якщо в бій будуть кинуті дев'ять легіонерів nf українці Анатолій Трубін і Микола Матвієнко, то ставка буде зроблена на те, щоб здолати господарів в обміні контрвипадами. Якщо ж з перших хвилин вийде Тарас Степаненко, з його вмінням діяти у відборі, то значить Шахтар буде шукати свій шанс в збалансованості між лініями, в позиційному наступі" , – цитує Шелаєва Meta-ratings.

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Раніше ми писали, де можна подивитися матч Монако – Шахтар в прямому ефірі.