17 серпня 22:00
Монако --
Шахтар --
19 серпня 22:00
Рапід Відень --
Зоря --
18 серпня 19:30
Інгулець --
Динамо --
20 серпня 19:30
Ворскла --
Металіст 1925 --
21 серпня 17:00
Верес --
Минай --
21 серпня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
21 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
Інгулець --
27 серпня 19:30
Чорноморець --
Олександрія --
28 серпня 14:00
Інгулець --
Маріуполь --
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
28 серпня 19:30
Динамо --
Колос --
29 серпня 14:00
Десна --
Верес --
29 серпня 17:00
Минай --
Шахтар --
29 серпня 19:30
Зоря --
Ворскла --
29 серпня 19:30
Рух --
Львів --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2020/21

Монако переможе! Колишній гравець Шахтар назвав точний рахунок матчу Ліги чемпіонів

Любомир Луканюк
17 серпня, 19:18
Олег Шелаєв, що доходив зі збірною України до чвертьфіналу ЧС-2006, назвав перевагу монегасків в протистоянні з "гірниками"

Олег Шелаєв спрогнозував результат поєдинку / Фото: FootBoom

Сьогодні відбудеться перший матч кваліфікації Ліги чемпіонів між Монако і Шахтарем. Гра розпочнеться о 22:00. Vи ведемо онлайн-трансляцію матчу Монако – Шахтар.

Напередодні зустрічі своїми очікуваннями поділився колишній півзахисник Шахтаря і збірної України Олег Шелаєв.

"Більш високий клас Монако повинен допомогти господарям перемогти з мінімальною перевагою в рахунку. Думаю, що все закінчиться – 2:1. Тим не менш, Шахтар з його атакуючим потенціалом на один забитий м'яч награє.

Думаю, що вже стартовий склад Шахтаря підкаже, яку стратегію обрав Роберто Де Дзербі. Якщо в бій будуть кинуті дев'ять легіонерів nf українці Анатолій Трубін і Микола Матвієнко, то ставка буде зроблена на те, щоб здолати господарів в обміні контрвипадами. Якщо ж з перших хвилин вийде Тарас Степаненко, з його вмінням діяти у відборі, то значить Шахтар буде шукати свій шанс в збалансованості між лініями, в позиційному наступі" , – цитує Шелаєва Meta-ratings.

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Раніше ми писали, де можна подивитися матч Монако – Шахтар в прямому ефірі.

Чи зможе Шахтар пройти Монако?

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