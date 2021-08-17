17 августа 22:00
Монако --
Шахтер --
19 августа 22:00
Рапид Вена --
Заря --
18 августа 19:30
Ингулец --
Динамо --
20 августа 19:30
Ворскла --
Металлист 1925 --
21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
23 августа 19:30
Львов --
Ингулец --
27 августа 19:30
Черноморец --
Александрия --
28 августа 14:00
Ингулец --
Мариуполь --
28 августа 17:00
Металлист 1925 --
Днепр-1 --
28 августа 19:30
Динамо --
Колос --
29 августа 14:00
Десна --
Верес --
29 августа 17:00
Минай --
Шахтер --
29 августа 19:30
Заря --
Ворскла --
29 августа 19:30
Рух --
Львов --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Лига чемпионов 2020/2021

Монако победит! Бывший игрок Шахтер назвал точный счет матча Лиги чемпионов

Любомир Луканюк
17 августа, 19:18
Олег Шелаев, доходивший со сборной Украины до четвертьфинала ЧМ-2006, назвал преимущество монегаском в противостоянии с "горняками"

Олег Шелаев спрогнозировал результат поединка / Фото: FootBoom

Сегодня состоится первый матч квалификации Лиги чемпионов между Монако и Шахтером. Игра начнется в 22:00. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Монако – Шахтер.

Накануне встречи своими ожиданиями поделился бывший полузащитник Шахтера и сборной Украины Олег Шелаев.

"Более высокий класс Монако должен помочь хозяевам победить с минимальным преимуществом в счете. Думаю, что все закончится – 2:1. Все же, Шахтер с его атакующим потенциалом на один забитый мяч наиграет.

Думаю, что уже стартовый состав Шахтера подскажет, какую стратегию избрал Роберто Де Дзерби. Если в бой будут брошены девять легионеров и украинцы Анатолий Трубин и Николай Матвиенко, то ставка будет сделана на то, чтобы одолеть хозяев в обмене контрвыпадами. Если же с первых минут выйдет Тарас Степаненко, с его умением действовать в отборе, то значит Шахтер будет искать свой шанс в сбалансированности между линиями, в позиционном наступлении", – цитирует Шелаева Meta-ratings.

Реклама

Ранее мы писали, где можно посмотреть матч Монако – Шахтер в прямом эфире.

Сможет ли Шахтер пройти Монако?

Реклама