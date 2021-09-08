МОК жорстко покарав Північну Корею. Вона боялася коронавірусу

КНДР пропустила Олімпіаду-2020 / Фото: Reuters

Міжнародний олімпійський комітет дискваліфікував НОК Північної Кореї до кінця 2022 року. Корейцям "прилетіло" за пропуск Олімпіади в Токіо.

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"Лише КНДР не брала участь в Іграх. Вони порушили хартію, не виконали своїх обов'язків. Ми прийняли рішення, що НОК КНДР відсторонений до кінця 2022 року. МОК залишає за собою право переглянути строк дискваліфікації.

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НОК КНДР не зможе розраховувати на підтримку або реалізацію програм МОК під час відсторонення. Якщо спортсмени з КНДР відберуться на Олімпійські ігри в Пекіні-2022 за підсумками кваліфікаційних змагань, виконком МОК з часом прийме відповідне рішення щодо цих атлетів", – сказав президент організації Томас Бах.

Нагадаємо, збірна КНДР відмовилася їхати на Олімпійські ігри в Японію, оскільки хотіла захистити своїх спортсменів від COVID-19.