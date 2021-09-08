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18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
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Главная Новости спорта Турниры Олимпийские игры Токио 2020

МОК жестко наказал Северную Корею. Она боялась коронавируса

Любомир Луканюк
8 сентября, 20:57
Команда КНДР пропустила Олимпийские игры в Токио из-за пандемии COVID-19, за что МОК дисквалифицировал страну до конца 2022 года

КНДР пропустила Олимпиаду-2020 / Фото: Reuters

Международный олимпийский комитет дисквалифицировал НОК Северной Кореи до конца 2022 года. Корейцам "прилетело" за пропуск Олимпиады в Токио.

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"Только КНДР не принимала участия в Играх. Они нарушили хартию, не выполнили своих обязанностей. Мы приняли решение, что НОК КНДР отстранен до конца 2022 года. МОК оставляет за собой право пересмотреть срок дисквалификации.

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НОК КНДР не сможет рассчитывать на поддержку или реализацию программ МОК во время отстранения. Если спортсмены из КНДР отберутся на Олимпийские игры в Пекине-2022 по итогам квалификационных соревнований, исполком МОК со временем примет соответствующее решение относительно этих атлетов", – сказал президент организации Томас Бах.

Напомним, сборная КНДР отказалась ехать на Олимпийские игры в Японию, поскольку хотела защитить своих спортсменов от COVID-19.

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