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МОК ухвалив доленосне рішення щодо Олімпіади в Пекіні

Любомир Луканюк
7 грудня, 22:07
Пандемія коронавірусу не змінила плани МОК, зимові Ігри в Китаї пройдуть за графіком. Організатори готові до будь-якого сценарію

Маски доведеться носити всюду

Міжнародний олімпійський комітет виключив варіант перенесення зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні через пандемію коронавірусної хвороби. Про це заявив віцепрезидент МОК Хуан Антоніо Самаранч-молодший.

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"За останні два роки не тільки спорт і олімпійський рух, а й увесь світ навчився жити в умовах, що постійно змінюються, і швидко підлаштовуватися під них.

Ми це зможемо зробити в Пекіні, ми маємо всі ресурси, щоб система подолала усі виклики, пов'язані з коронавірусом. У нас дуже сильна команда, ми готові до будь-якого сценарію. Ми впевнені, що Ігри не будуть перенесені й готові до всього.

Ми розпочнемо Ігри вчасно – Олімпіада в Пекіні буде надзвичайно безпечна з погляду коронавірусу. Якщо ситуація з COVID-19 змінюватиметься, ми адаптуємось", – заявив Самаранч.

Олімпійські ігри в Пекіні відбудуться з 4 по 20 лютого 2022 року.

Раніше організатори Олімпіади опублікували меню для спортсменів. На вибір будуть вегетаріанські, халяльні та кошерні страви.