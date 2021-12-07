МОК принял судьбоносное решение об Олимпиаде в Пекине

Международный олимпийский комитет исключил вариант переноса зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч-младший.

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"За последние два года не только спорт и олимпийское движение, но и весь мир научился жить в постоянно изменяющихся условиях и быстро подстраиваться под них.

Мы это сможем сделать в Пекине, у нас есть все ресурсы, чтобы система справилась со всеми вызовами, связанными с коронавирусом. У нас очень сильная команда, мы готовы к любому сценарию. Мы уверены, что Игры не будут перенесены, и готовы ко всему.

Мы начнем Игры вовремя – Олимпиада в Пекине будет чрезвычайно безопасной с точки зрения коронавируса. Если ситуация с COVID-19 будет меняться, мы адаптируемся", – заявил Самаранч.