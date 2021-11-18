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Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
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Можуть засудити! Буряк побоюється плей-оф для збірної України

Олег Люлька
18 листопада, 13:01
Колишній тренер української збірної Леонід Буряк не хотів би потрапляння нашої національної команди на Португалію чи Італію

У плей-оф судді можуть опинится на боці наших суперників / Фото: Getty Images

Роналду та італійці – найнебажаніші суперники для України у плей-оф за вихід на ЧС-2022

"Не забувайте, що у матчах з Португалією та Італією суддівство інше, до цих грандів є симпатії з боку Феміди", – зауважив у коментарі Meta-ratings Леонід Буряк.

Леонід Буряк / Фото: Офіційний сайт ФК "Чорноморець"

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Але, на відміну від букмекерів, які вважають, що Україна майже не має шансів подолати плей-оф, Буряк гадає, що ми можемо розраховувати на потрапляння "синьо-жовтих" до Катару-2022.

"Звісно, хтось із грандів сто відсотків буде в нашій підгрупі. З чотирьох збірних тільки одна вийде на мундіаль. Це можливо зробити, але це складне завдання. Успіх не любить шуму. Треба тихо йти до цієї мрії, яка у нас є" , – каже Буряк.

Збірна України шаленіє після виходу до плей-оф / Фото: Reuters

Нагадаємо, Україна пробилася до плей-оф за потрапляння на ЧС-2022 завдяки виїзній перемозі над Боснією 2:0, а також завдяки тому, що у паралельному матчі Франція обіграла фінів 2:0.

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Жеребкування плей-оф відбудеться 26 листопада. За потрапляння на ЧС Україні потрібно буде виграти два матчі – півфінал та фінал міні-турніру у березні наступного року.

У півфіналі Україні дістанеться у суперники хтось із п'ятірки: Португалія з Кріштіану Роналду, Шотландія, чинний чемпіон Європи Італія, Швеція або Уельс. Півфінал ми як несіяні точно проведемо в гостях.

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