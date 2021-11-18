Могли обезголовити: афганських футболісток таємно вивезли з країни за гроші Кім Кардаш'ян

Футболистки втекли з Афганістану за допомогою Кім Кардаш'ян / Фото: Twitter, REUTERS
Спортсменкам довелося тікати з країни, оскільки таліби, які прийшли до влади, оголосили на них полювання. Раніше таліби обезголовили волейболістку та опублікували фото у соцмережах.
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Дівчата віком від 13 до 19 років прибули з Пакистану, куди вони втекли з Афганістану ще у серпні.
Операція з їхньої евакуації розпочалася ще наприкінці серпня. З Кабулу вони мали евакуюватися до Катару, але на під'їзді до аеропорту їх висадили з автобуса через міркування безпеки.
Через дві години в аеропорту вибухнув терорист-смертник, внаслідок чого загинуло понад 180 людей.
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Через 10 днів їм дозволили перетнути кордон з Пакистаном, звідки вони дісталися літаком до Великобританії.
Їхній рейс був зафрахтований єврейською організацією допомоги та сплачений американською моделлю Кім Кардаш'ян. BBC.
"Місія виконана. Я така щаслива і так пишаюся цими дівчатами. Вони через багато пройшли і зуміли залишитися сильними.
Тепер вони можуть розпочати нове життя та вдихнути свободу", – сказала Халіда Попал, колишній тренер національної жіночої збірної Афганістану, яка координувала їх порятунок із Данії.