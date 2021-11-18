Могли обезглавить: афганских футболисток тайно вывезли из страны за деньги Ким Кардашьян

Футболистки бежали из Афганистана с помощью Ким Кардашьян / Фото: Twitter, REUTERS

Спортсменкам пришлось бежать из страны, так как пришедшие к власти талибы объявили на них охоту. Ранее талибы обезглавили волейболистку и опубликовали фото в соцсетях.

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Девушки в возрасте от 13 до 19 лет прибыли из Пакистана, куда они сбежали из Афганистана еще в августе.

Операция по их эвакуации началась еще в конце августа. Из Кабула они должны были эвакуироваться в Катар, но на подъезде к аэропорту их высадили из автобуса из-за соображений безопасности.

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Два часа спустя в аэропорту взорвался террорист-смертник, в результате чего погибло более 180 человек.

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Спустя 10 дней им разрешили пересечь границу с Пакистаном, откуда они добрались на самолете в Великобританию.

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Их рейс был зафрахтован еврейской организацией помощи и оплачен американской моделью Ким Кардашьян, сообщает BBC.

Ким Кардашьян / Фото: instagram.com/kimkardashian