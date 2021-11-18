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Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
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Могли обезглавить: афганских футболисток тайно вывезли из страны за деньги Ким Кардашьян

Александр Трикиша
18 ноября, 16:56
Операция по эвакуации женской сборной Афганистана успешно завершилась. Девушки благополучно добрались до Великобритании. На родине им грозила смертная казнь

Футболистки бежали из Афганистана с помощью Ким Кардашьян / Фото: Twitter, REUTERS

Спортсменкам пришлось бежать из страны, так как пришедшие к власти талибы объявили на них охоту. Ранее талибы обезглавили волейболистку и опубликовали фото в соцсетях.

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Девушки в возрасте от 13 до 19 лет прибыли из Пакистана, куда они сбежали из Афганистана еще в августе.

Операция по их эвакуации началась еще в конце августа. Из Кабула они должны были эвакуироваться в Катар, но на подъезде к аэропорту их высадили из автобуса из-за соображений безопасности.

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Два часа спустя в аэропорту взорвался террорист-смертник, в результате чего погибло более 180 человек.

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Спустя 10 дней им разрешили пересечь границу с Пакистаном, откуда они добрались на самолете в Великобританию.

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Их рейс был зафрахтован еврейской организацией помощи и оплачен американской моделью Ким Кардашьян, сообщает BBC.

Ким Кардашьян / Фото: instagram.com/kimkardashian

"Миссия выполнена. Я так счастлива и так горжусь этими девушками. Они через многое прошли и сумели остаться сильными.

Теперь они могут начать новую жизнь и вдохнуть свободу", – сказала Халида Попал, бывший тренер национальной женской сборной Афганистана, которая координировала их спасение из Дании.