Могли обезглавить: афганских футболисток тайно вывезли из страны за деньги Ким Кардашьян

Футболистки бежали из Афганистана с помощью Ким Кардашьян / Фото: Twitter, REUTERS
Спортсменкам пришлось бежать из страны, так как пришедшие к власти талибы объявили на них охоту. Ранее талибы обезглавили волейболистку и опубликовали фото в соцсетях.
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Девушки в возрасте от 13 до 19 лет прибыли из Пакистана, куда они сбежали из Афганистана еще в августе.
Операция по их эвакуации началась еще в конце августа. Из Кабула они должны были эвакуироваться в Катар, но на подъезде к аэропорту их высадили из автобуса из-за соображений безопасности.
Два часа спустя в аэропорту взорвался террорист-смертник, в результате чего погибло более 180 человек.
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Спустя 10 дней им разрешили пересечь границу с Пакистаном, откуда они добрались на самолете в Великобританию.
Их рейс был зафрахтован еврейской организацией помощи и оплачен американской моделью Ким Кардашьян, сообщает BBC.
"Миссия выполнена. Я так счастлива и так горжусь этими девушками. Они через многое прошли и сумели остаться сильными.
Теперь они могут начать новую жизнь и вдохнуть свободу", – сказала Халида Попал, бывший тренер национальной женской сборной Афганистана, которая координировала их спасение из Дании.