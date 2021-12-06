Могла бути катастрофа: у літаку "Динамо" перед вильотом знайшли неполадку

Динамо прийшлось перенести виліт в Лісабон / Фото: Колаж: Сьогодні

Як повідомило джерело, на борту чартерного літака Динамо перед вильотом до Лісабона було виявлено технічні неполадки.

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Через заміну літака виліт команди до Португалії довелося затримати на три години., пише Динамо Київ Inside.

Мірча Луческу взяв на матч проти Бенфіки 21 футболіста. У Києві залишаються Томаш Кендзера та Владислав Супряга.

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Воротарі: Бойко, Бущан.

Бойко, Бущан. Захисники: Забарний, Караваєв, Миколенко, Сирота, Тимчик, Шабанов.

Забарний, Караваєв, Миколенко, Сирота, Тимчик, Шабанов. Півзахисники: Андрієвський, Антюх, Буяльський, Вітіньо, де Пена, Вербич, Леднєв, Сидорчук, Циганков, Шапаренко, Шепелєв.

Андрієвський, Антюх, Буяльський, Вітіньо, де Пена, Вербич, Леднєв, Сидорчук, Циганков, Шапаренко, Шепелєв. Нападники: Гармаш, Кулач, Рамірес, Шкурін.

Нагадаємо, що Динамо втратило всі шанси на вихід із групи. Кияни не зможуть піднятися вище за четверте місце, так що матч проти португальців вже не має жодного турнірного значення.

Втім, ще залишається шанс поборотися за 2,8 млн євро, які передбачені за перемогу на груповому етапі. Рані ми вже писали, скільки Динамо заробило у поточній Лізі чемпіонів.