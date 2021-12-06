Могла быть катастрофа: в самолете Динамо перед вылетом нашли неполадку

Динамо пришлось перенести вылет в Лиссабон / Фото: Коллаж: Сегодня

Как сообщил источник, на борту чартерного самолета Динамо перед вылетом в Лиссабон были обнаружены технические неполадки.

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Из-за замены самолета вылет команды в Португалию пришлось задержать на три часа, сообщает Динамо Киев Inside.

Мирча Луческу взял на матч против Бенфики 21 футболиста. В Киеве остаются Томаш Кендзера и Владислав Супряга.

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Вратари: Бойко, Бущан.

Бойко, Бущан. Защитники: Забарный, Караваев, Миколенко, Сирота, Тымчик, Шабанов.

Забарный, Караваев, Миколенко, Сирота, Тымчик, Шабанов. Полузащитники: Андриевский, Антюх, Буяльский, Витиньо, де Пена, Вербич, Леднев, Сидорчук, Цыганков, Шапаренко, Шепелев.

Андриевский, Антюх, Буяльский, Витиньо, де Пена, Вербич, Леднев, Сидорчук, Цыганков, Шапаренко, Шепелев. Нападающие: Гармаш, Кулач, Рамирес, Шкурин.

Напомним, что Динамо потеряло все шансы на выход из группы. Киевляне не смогут подняться выше четвертого места, так что матч против португальцев уже не имеет никакого турнирного значения.

Впрочем, еще остается шанс побороться за 2,8 млн евро, которые предусмотрены за победу на групповом этапе. Ране мы уже писали, сколько Динамо заработало в текущей Лиге чемпионов.