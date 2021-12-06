5 грудня 14:00
Зоря 1
Інгулець 0
5 грудня 17:00
Олександрія 3
Минай 0
5 грудня 19:30
Десна 3
Маріуполь 3
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
10 грудня 17:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
10 грудня 19:30
Інгулець --
Десна --
11 грудня 14:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 17:00
Верес --
Рух --
11 грудня 19:30
Львів --
Ворскла --
12 грудня 14:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
12 грудня 17:00
Динамо --
Зоря --
12 грудня 19:30
Колос --
Минай --
5 грудня 21:45
Ювентус 2
Дженоа 0
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
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Лейпциг --
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7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
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Аякс --
Спортинг --
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Реал --
Інтер --
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Шахтар --
Шериф --
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Ювентус --
Мальме --
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Зеніт --
Челсі --
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Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
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Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
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Місія нездійсненна. Дружина Ярмоленка не може це робити з чоловіком через дітей

Андрій Трофімов
6 грудня, 09:29
Інна Ярмоленко показала, як вона намагається зробити фотографію з Андрієм, але весь час у кадр потрапляють діти

Фотографія без дітей не виходить

Нещодавно Андрій Ярмоленко зводив дружину до дорогого ресторану. І ось пара знову зібралася провести час разом.

Перед виходом Інна Ярмоленко спробувала зробити спільне фото з Андрієм, але діти не дали зробити задумане, постійно потрапляючи до кадру.

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"Фото вдвох, місія нездійсненна", – підписала світлину в Instagram Інна.

Нагадаємо, що Інна Ярмоленко за освітою – фахівець із міжнародних відносин та дипломатії. Шлюб пара оформила наприкінці 2011 року.

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Мешкають у Лондоні, де Андрій Ярмоленко виступає за Вест Гем. У нещодавньому єврокубковому матчі "молотобійців" Ярмоленко взяв участь у двох забитих голах своєї команди.

Раніше ми розповідали, що на преміальні за Євро-2020 Ярмоленко купив медобладнання для лікарні "Охматдит".