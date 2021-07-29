Миша – ти мій герой! Як красуня-легкоатлетка відреагувала на медаль чоловіка

Михайло Романчук та Марина Бех / Фото: НОК України

Сьогодні вранці Романчук став третім на 800-метрівці вільним стилем, відставши на півсекунди від чемпіона – американця Роберта Фінке, і на дві десяті секунди – від срібного призера, італійця Грегоріо Пальтріньері. Але чемпіонка Європи зі стрибків у довжину впевнена, що перемога – попереду.

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"Мій бронзовий медаліст Олімпіади! Ти мій герой! Я так пишаюся тобою! І я знаю, що ще більше і краще тільки попереду! Я завжди з тобою. Люблю безмежно!", – написала в своєму Instagram Марина, яка була присутня на трибунах

Марина Бех та Михайло Романчук влаштували побачення на даху / Фото: Instagram

Закохані Марина Бех та Михайло Романчук / Фото: Instagram

Романчук, від якого чекали "золото", допускає, що в фіналі виступив не так, як хотілося б, тому що виплеснув себе в півфіналі, де встановив олімпійський рекорд.

"У півфіналі ми трохи "завелися" з німцем, і, як показав підсумковий результат, це зіграло злий жарт з нами в фіналі, – зізнався Михайло. – Тепер буду налаштовуватися на свою "коронну" дистанцію – 1500 метрів"

Кваліфікація в ній у Михайла Романчука – вже в п'ятницю, о 14:40 за київським часом.

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