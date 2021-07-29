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"Буду бігти до Марини": перші слова Романчука після "бронзи" Токіо-2020

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
29 липня, 07:00
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Наш спортсмен завоював бронзову медаль Олімпійських ігор у плаванні на дистанції 800 метрів вільним стилем. За нього на трибунах вболівала дружина Марина Бех
За Михайла на трибунах вболівала дружина Марина
За Михайла на трибунах вболівала дружина Марина

Михайло Романчук – бронзовий призер Олімпійських ігор в Токіо! Володар олімпійського рекорду в плаванні на 800 метрів вільним стилем Романчук зізнався, що йшов до цієї медалі 18 років.

У дитинстві у Михайла був кумир – чотириразовий олімпійський чемпіон Володимир Сальников.

"Це легенда плавання. А зараз я хочу стати легендою, щоб надихати підростаюче покоління".

На арені у Романчука була відмінна підтримка. Повболівати прийшли представники інших видів спорту.

"І Марина на трибунах. Буду бігти до неї", – попрощався з нами Михайло.

Його дружина Марина Бех також візьме участь в Олімпійських іграх. У секторі для стрибків у довжину Марина одна з претенденток на медалі.

До речі, Михайло зізнався, що встановлений олімпійський рекорд у півфіналі зіграв з ним злий жарт у вирішальному запливі.

"Фініш вважаю мені вдався. Я плив поруч з німцем Флоріаном Велльброком і виграв у нього. Хоча він прекрасний фінішер. Ми з Флоріаном трохи завелися у півфіналі, де я встановив олімпійський рекорд. І це зіграло злий жарт у фіналі", – говорить Романчук.

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Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
14
6
9
29
2
flag США СШАUS
13
13
10
36
3
flag Японія ЯпоніяJP
13
4
5
22
4
flag ОКР ОКРROC
7
11
7
25
5
flag Австралія АвстраліяAU
7
2
10
19
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
5
6
5
16
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
4
2
5
11
8
flag Німеччина НімеччинаDE
3
3
5
11
9
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