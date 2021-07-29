"Рекорд зіграв злий жарт у фіналі": чому Романчук не виграв "золото"

Український плавець Михайло Романчук виграв бронзову медаль Олімпійських ігор у плаванні на 800 метрів вільним стилем і пояснив чому фінал для нього був важким

Михайло Романчук на олімпійському п'єдесталі / Фото: REUTERS

Два українських плавці у фіналі Олімпійських ігор на дистанції 800 метрів вільним стилем! Такого ще не було в історії. По ходу дистанції обидва навіть йшли в трійці лідерів.

"Для мене 800 метрів – коротка дистанція, не встиг розігнатися", – задоволений після фінішу шостим місцем Сергій Фролов.

"Подивимося на нього на 1500 метрів", – посміхається у відповідь Михайло Романчук. Михайло виграв бронзову медаль Токіо-2020. Так, після олімпійського рекорду в півфіналі українські вболівальники чекали "золота", але не організатори. Вони навіть не передбачили місце для української преси в мікст-зоні. До речі, новий світ – нові реалії. Тепер волонтери збирають диктофони на тацю і несуть до спортсмена, який знаходиться на відстані кількох метрів від журналістів.

"Важкий фінал. Неймовірно важкий, тому що це незвичайні змагання. В основному у нас всі півфінали проходять вранці, а фінали – вже ввечері. Тут навпаки. Ми з тренером готувалися до ранкового фіналу, але не вдалося реалізувати себе повністю. Були надії, що зможу поліпшити півфінальний результат. Не вийшло. Попереду 1500 метрів, буду налаштовуватися на них" , – говорить Романчук.

Що стосується тактики на заплив, то наш герой зізнається, що першу сотню метрів вирішив трохи притриматися, а з другої почав працювати. До позначки 400 метрів всім задоволений, а далі стали брати верх емоції.

"Фініш? Вважаю мені вдався. Я плив поруч з німцем Флоріаном Велльброком і виграв у нього. Хоча він прекрасний фінішер. Ми з Флоріаном трохи завелися у півфіналі, де я встановив олімпійський рекорд. І це зіграло злий жарт у фіналі", – говорить Романчук.

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