Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно
Головна Олімпійські ігри 2020

Олімпіада 2020 в Токіо

Головна Розклад Медалі Хроники Відео Збірна України Ми в Токіо
СЬОГОДНІ Спорт Олімпійські ігри Токіо 2020

"Рекорд зіграв злий жарт у фіналі": чому Романчук не виграв "золото"

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
29 липня, 06:40
Копіювати лінк
Український плавець Михайло Романчук виграв бронзову медаль Олімпійських ігор у плаванні на 800 метрів вільним стилем і пояснив чому фінал для нього був важким
Михайло Романчук на олімпійському п'єдесталі
Михайло Романчук на олімпійському п'єдесталі / Фото: REUTERS

Два українських плавці у фіналі Олімпійських ігор на дистанції 800 метрів вільним стилем! Такого ще не було в історії. По ходу дистанції обидва навіть йшли в трійці лідерів.

"Для мене 800 метрів – коротка дистанція, не встиг розігнатися", – задоволений після фінішу шостим місцем Сергій Фролов.

"Подивимося на нього на 1500 метрів", – посміхається у відповідь Михайло Романчук. Михайло виграв бронзову медаль Токіо-2020. Так, після олімпійського рекорду в півфіналі українські вболівальники чекали "золота", але не організатори. Вони навіть не передбачили місце для української преси в мікст-зоні. До речі, новий світ – нові реалії. Тепер волонтери збирають диктофони на тацю і несуть до спортсмена, який знаходиться на відстані кількох метрів від журналістів.

"Важкий фінал. Неймовірно важкий, тому що це незвичайні змагання. В основному у нас всі півфінали проходять вранці, а фінали – вже ввечері. Тут навпаки. Ми з тренером готувалися до ранкового фіналу, але не вдалося реалізувати себе повністю. Були надії, що зможу поліпшити півфінальний результат. Не вийшло. Попереду 1500 метрів, буду налаштовуватися на них" , – говорить Романчук.

Що стосується тактики на заплив, то наш герой зізнається, що першу сотню метрів вирішив трохи притриматися, а з другої почав працювати. До позначки 400 метрів всім задоволений, а далі стали брати верх емоції.

"Фініш? Вважаю мені вдався. Я плив поруч з німцем Флоріаном Велльброком і виграв у нього. Хоча він прекрасний фінішер. Ми з Флоріаном трохи завелися у півфіналі, де я встановив олімпійський рекорд. І це зіграло злий жарт у фіналі", – говорить Романчук.

Читайте репортажі "Сегодня" з олімпійського Токіо:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
13
12
10
35
2
flag Китай КитайCN
13
6
9
28
3
flag Японія ЯпоніяJP
13
4
5
22
4
flag ОКР ОКРROC
7
11
7
25
5
flag Австралія АвстраліяAU
7
2
9
18
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
5
6
5
16
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
4
2
5
11
8
flag Німеччина НімеччинаDE
3
3
5
11
9
flag Франція ФранціяFR
3
3
3
9
10
flag Італія ІталіяIT
2
7
9
18
Всі медалі
Літні Ігри в Токіо
дній
годин
хвилин
секунд
До закриття Олімпіади
Новини з Токіо
Опитування
Рейтинг
Найбільш високооплачувані спортсмени на Олімпіаді-2020
1
Кевін Дюрант (баскетбол) Кевін Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
$60 млн
3
Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
8
Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холідей (баскетбол) Джру Холідей (баскетбол)
$23 млн
Дивитись весь рейтинг
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти