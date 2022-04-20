Мірча Луческу роздавав квитки на гру Динамо у центрі румунського міста (фото)

Тренер Динамо Мірча Луческу / Фото: Reuters

Сьогодні "Динамо" проведе благодійний матч проти ЧФР Клуж. Кияни зіграють у Румунії для того, щоб зібрати кошти на допомогу українцям, які постраждали від військової агресії Росії.

Пряма трансляція матчу Динамо – Клуж пройде у нас на сайті. Початок – 21:30. Потрапити безкоштовно на матч можуть усі українці, які з паспортом доведуть своє громадянство біля стадіону у Клуж-Напоці.

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Також сьогодні кияни провели цікаву акцію. Наставник Динамо Мірча Луческу вирушив у центр румунського міста та під час прогулянки роздавав квитки на поєдинок. Також фахівець поспілкувався з місцевими футбольними фанатами та зустрівся з мером Клуж-Напоки.

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Нагадаємо, що кияни провели вже два спаринги, які виграли з однаковим рахунком – 3:1. Спочатку "біло-сині" виявилися сильнішими за польську Легію, а потім підопічні Луческу обіграли турецький Галатасарай.

Третім опонентом Динамо мала стати бухарестська Стяуа. Проте через резонансні висловлювання президента клубу на адресу полку "Азов" кияни скасували битву.